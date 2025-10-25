Эксперт объяснил, почему в Академгородке и Первомайке не будут строить небоскребы

Алексей Журавков, возглавляющий комиссию по нормативам общественного экспертного совета при мэрии по вопросам градостроительства, подробно изложил принципы размещения высотных зданий. Два года назад губернатор Андрей Травников поручил сформировать рабочую группу, которая разработала ряд норм для высотного строительства, включенных в проект изменения ПЗЗ.
Согласно предложенным нормам, здания выше 100 метров (примерно 30−33 этажа) классифицируются как уникальные объекты. Такие постройки могут иметь как жилое, так и административное назначение. Однако они не являются объектами первой необходимости, а скорее выполняют имиджевую и статусную роль.
Для уникальных объектов установлена норма расселения — минимум 40 квадратных метров на человека, что исключает наличие квартир малой площади. Вместе с тем, выбор местоположения таких построек остается предметом обсуждений, так как к ним предъявляются многочисленные требования.
«Только одна площадка в Новосибирске соответствует требованиям. Находится она рядом с метро “Октябрьская”. По ней уже идут проектные работы. Если по этому объекту получится хотя бы “нулевая” экономика, то такой объект может появиться у нас в Новосибирске. В Академгородке и Первомайке небоскрёбов не появится. Можете быть спокойны», — приводят слова Журавкова «Новосибирские новости».
Таким образом, строительство небоскребов в Академгородке и Первомайке исключено. Жители подтвердили свое нежелание видеть подобные строения в своих районах.