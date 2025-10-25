Россиян предупредили о переносе выплат пенсий из-за Дня народного единства

Получающим страховую пенсию до 4 числа в ноябре выплата придет заранее. Как сообщил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, в связи с Днем народного единства сроки выплаты перенесены на более раннюю дату.
«Часть россиян получат страховую пенсию досрочно, 1 ноября 2025 года (это будет суббота, но в соответствии с производственным календарём является рабочим днём). Это связано с тем, что если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днём, то она осуществляется заранее — в последний рабочий день месяца. Причём это касается всех пенсионных выплат: и страховых пенсий, и социальных пенсий, и накопительных пенсий, и дополнительных выплат по линии Социального фонда России. Важно отметить, что для досрочного получения пенсий в связи с праздниками не нужно писать никакие заявления ни в бумажном, ни в электронном виде: всё будет сделано автоматически и проактивно с максимальной заботой о пенсионерах», — сказал он.
Эксперт уточнил, что ситуация с досрочными выплатами пенсий коснется в первую очередь тех граждан, которые получают выплаты через банк.
«Если же пенсионер получает пенсию через “Почту России”, то будут сохранены привычные даты с учётом того факта, что при совпадении даты с выходным днём работы “Почты России”, выплату можно получить накануне (в последний рабочий день отделения)», — объяснил он.
Экономист добавил, что дополнительную информацию по срокам доставки пенсий получатели этой выплаты могут получить в своем банке или в отделении «Почты России».
Ранее Балынин объяснил, как повлияет рост МРОТ в 2026 году на минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности.