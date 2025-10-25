Россиян предупредили о переносе выплат пенсий из-за Дня народного единства

«Часть россиян получат страховую пенсию досрочно, 1 ноября 2025 года (это будет суббота, но в соответствии с производственным календарём является рабочим днём). Это связано с тем, что если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днём, то она осуществляется заранее — в последний рабочий день месяца. Причём это касается всех пенсионных выплат: и страховых пенсий, и социальных пенсий, и накопительных пенсий, и дополнительных выплат по линии Социального фонда России. Важно отметить, что для досрочного получения пенсий в связи с праздниками не нужно писать никакие заявления ни в бумажном, ни в электронном виде: всё будет сделано автоматически и проактивно с максимальной заботой о пенсионерах», — сказал он.