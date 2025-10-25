Минэкономразвития Новосибирской области начало сбор заявок на конкурс турпроектов

Основная цель мероприятия — стимулирование общественной активности и бизнеса для формирования комфортных условий отдыха, привлечения большего числа туристов и увеличения вклада туриндустрии в экономику региона. Участвовать могут юридические лица, кроме госучреждений, и индивидуальные предприниматели.
Заместитель главы Минэкономразвития Наталья Шарпф подчеркнула важность мероприятия: «Развитие туризма является одной из основных целей нашей стратегии. Данный конкурс станет эффективным инструментом для сотрудничества инвесторов и государства, позволяющим вместе формировать современные и комфортные условия для круглогодичного туризма. Максимальная сумма гранта достигает 50 млн рублей, однако участники обязаны обеспечить финансирование проекта не менее чем на 30% самостоятельно».
Среди наиболее перспективных направлений выделяются проекты по благоустройству пляжных территорий согласно государственным стандартам, оснащение пляжей детскими площадками, спортивными сооружениями и мобильными пунктами общепита. Значительное внимание уделяют развитию национальных туристических маршрутов с установкой современной навигационной инфраструктуры, пунктов информационной поддержки и санитарно-гигиенического обслуживания.
Кроме того, финансируются инициативы по разработке новых экскурсионных маршрутов, приобретению специализированного оборудования, организации круглогодичных водных развлечений и созданию цифровых гидов. Отдельно поощряются проекты, направленные на доступность туризма для маломобильных групп населения, развитие кемпингов и инфраструктуры водного транспорта.