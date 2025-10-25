Ричмонд
Остапкович ответил, как новые санкции ЕС повлияют на россиян

Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Среди прочего, он запрещает ввоз в Россию унитазов, раковин и другой сантехники из ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Новые антироссийские санкции ЕС не нанесут принципиального ущерба населению страны, сообщил в беседе с aif.ru научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. В рамках документа, в частности, введен запрет на импорт российского СПГ, на заход в порты 117 судов, перевозящих российскую нефть, вооружение или украинское зерно, также введены ограничения против 45 компаний, поддерживающих российский ВПК.

Документ предусматривает санкции против ряда российских, белорусских и казахстанских банков.

По словам Остапковича, новые санкции не нанесут принципиального ущерба населению России, поскольку отечественная экономика уже приспособилась.

«Любые санкции косвенно или напрямую бьют по бюджету. Потому что будут наложены санкции на ряд российских компаний, которые приносят большой налог. Если у них снизится прибыль, они будут приносить меньше налога. А из налогов выплачиваются социальные выплаты, налоги идут в образование, науку, экономику. То есть возможно какое-то небольшое падение прибыли по нефтегазовой отрасли, но кардинально это не повлияет. Экономика России и нефтяные компании давно адаптировались к санкционным условиям», — отметил эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин пошутил о запрете ЕС на поставки унитазов.

