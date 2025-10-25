Остапкович ответил, как новые санкции ЕС повлияют на россиян

«Любые санкции косвенно или напрямую бьют по бюджету. Потому что будут наложены санкции на ряд российских компаний, которые приносят большой налог. Если у них снизится прибыль, они будут приносить меньше налога. А из налогов выплачиваются социальные выплаты, налоги идут в образование, науку, экономику. То есть возможно какое-то небольшое падение прибыли по нефтегазовой отрасли, но кардинально это не повлияет. Экономика России и нефтяные компании давно адаптировались к санкционным условиям», — отметил эксперт.