В Ташкенте идет ремонт дорог перед зимой: движение не перекрывают, но возможны заторы

Vaib.uz (Узбекистан. 24 октября). В Ташкентском хокимияте сообщили о проведении работ по ремонту дорожного покрытия в столице в преддверии зимнего сезона и периода осадков.

Источник: Vaib.Uz

Администрация города подчёркивает, что все ремонтные работы ведутся без полного перекрытия дорог и остановки движения транспорта. На участках ремонта задействованы сотрудники Главного управления безопасности дорожного движения — они помогают регулировать поток автомобилей и обеспечивают безопасность для водителей и рабочих.

Тем не менее, такие работы могут приводить к временным заторам на некоторых улицах города. В хокимияте заранее извинились перед жителями и гостями столицы за возможные неудобства.

Горожанам рекомендуется учитывать ремонтные участки при планировании маршрута и следовать указаниям сотрудников дорожных служб.