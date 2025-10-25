В Ташкенте идет ремонт дорог перед зимой: движение не перекрывают, но возможны заторы

Администрация города подчёркивает, что все ремонтные работы ведутся без полного перекрытия дорог и остановки движения транспорта. На участках ремонта задействованы сотрудники Главного управления безопасности дорожного движения — они помогают регулировать поток автомобилей и обеспечивают безопасность для водителей и рабочих.
Тем не менее, такие работы могут приводить к временным заторам на некоторых улицах города. В хокимияте заранее извинились перед жителями и гостями столицы за возможные неудобства.
Горожанам рекомендуется учитывать ремонтные участки при планировании маршрута и следовать указаниям сотрудников дорожных служб.