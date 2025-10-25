Россиян предупредили о штрафе за езду на летней резине после 1 декабря: кого накажут

С 1 декабря автомобилистам в России стоит перейти на зимнюю резину — в противном случае можно получить штраф. Об этом РИА Новости сообщил автоюрист и судебный эксперт Александр Касьяненко из организации «Народный фронт. Аналитика».
По словам специалиста, сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать водителей, если на автомобиле установлены летние шины в зимние месяцы — с 1 декабря по 28 (29) февраля. Точно так же нарушение фиксируется, если в летний период — с июня по август — машина ездит на шипованных зимних шинах.
Размер штрафа одинаков по всей стране и составляет 500 рублей.
Юрист напомнил, что действующий запрет на использование летней резины зимой и шипованной летом был введён ещё 1 сентября 2023 года. При этом, как отмечает эксперт, всесезонные шины разрешено использовать круглый год, поскольку они подходят для любых погодных условий.
Ранее стало известно, что россиян, слишком громко включающих музыку в салоне автомобиля, могут оштрафовать. В случае нарушения автомобилисты могут получить штраф в размере 500 рублей. Наказание также может быть назначено за прослушивание громкой музыки в салоне авто в вечернее время согласно закону «О тишине». При этом конкретное взыскание или наказание будет зависеть от региона РФ.