Россиян предупредили о штрафе за езду на летней резине после 1 декабря: кого накажут

Ранее стало известно, что россиян, слишком громко включающих музыку в салоне автомобиля, могут оштрафовать. В случае нарушения автомобилисты могут получить штраф в размере 500 рублей. Наказание также может быть назначено за прослушивание громкой музыки в салоне авто в вечернее время согласно закону «О тишине». При этом конкретное взыскание или наказание будет зависеть от региона РФ.