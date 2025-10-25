Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестор построит в Уфе современный автокомплекс

Распоряжение подписал Глава Башкирии.

Источник: Башинформ

В скором будущем на Новороссийской улице в Демском районе Уфы появится новый современный автосервисный комплекс. Он расположится на стороне в сторону микрорайона Затон. Земля для строительства объекта выделена ООО «Рента Уфа» по распоряжению Главы Башкирии. Радий Хабиров подписал документ 24 октября.

Инвестор, согласно распоряжению, получит земли с видом разрешенного использования «Автомобильные мойки», «Ремонт автомобилей» для реализации инвестиционного проекта «“Строительство автосервисного предприятия”. Контроль за исполнением распоряжения возложен на министра земельных и имущественных отношений республики Наталью Полянскую.

Ранее ИА «Башинформ» сообщало о строительстве придорожных комплексов в регионе.