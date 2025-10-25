Ричмонд
Назван срок окупаемости квартиры в казанской новостройке при сдаче в аренду

В Казани квартира в новостройке будет окупаться 24,1 года при условии помесячной сдачи жилья в аренду и отсутствии простоев.

Источник: ИА Татар-информ

К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

Отмечается, что при подсчетах эксперты отрасли учли среднюю стоимость квартиры в казанской новостройке (12,1 млн рублей) и среднюю ставку аренды (42 тыс. рублей в месяц). При таких параметрах средняя доходность квартиры в новом доме составила 4,2%.

Самыми доходными оказались новостройки в Махачкале (12% доходности со сроком окупаемости в 8,4 года) и Грозном (10% и 10 лет). Такие высокие показатели, по словам аналитиков, объясняются тем, что квартиры в этих городах стоят недорого по сравнению с другими регионами, но при этом аренда подорожала довольно существенно.

Самая низкая доходность и самый долгий срок окупаемости зафиксирован в Москве (3,4% годовых и 29,4 года). В Санкт-Петербурге показатели лучше (4,9% доходности и 20,2 года на окупаемость). Еще привлекательнее в этом плане выглядят новостройки Московской (5,5% и 18,2 года) и Ленинградской (5,6% и 17,8 года) областях.

В среднем по России квартиры в городской новостройке при помесячной сдаче в аренду без простоев будут окупаться 18,4 года (доходность — 5,4% годовых).