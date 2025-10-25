Назван срок окупаемости квартиры в казанской новостройке при сдаче в аренду

Самыми доходными оказались новостройки в Махачкале (12% доходности со сроком окупаемости в 8,4 года) и Грозном (10% и 10 лет). Такие высокие показатели, по словам аналитиков, объясняются тем, что квартиры в этих городах стоят недорого по сравнению с другими регионами, но при этом аренда подорожала довольно существенно.