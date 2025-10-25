Челябинских маршрутчиков с начала года по жалобам пассажиров оштрафовали на 77 млн

«На что чаще жалуются пассажиры? На то, что не работают терминалы и валидаторы; на требования водителей оплатить проезд “на карту по номеру телефона”; грязь и повреждения в салоне; проезд мимо остановок; срывы рейсов утром и вечером; в салоне жара — летом, холод — зимой», — перечислил спикер.