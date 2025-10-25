Челябинских маршрутчиков с начала года по жалобам пассажиров оштрафовали на 77 млн

Перевозчиков Челябинской агломерации с начала 2025 года по жалобам пассажиров оштрафовали на 77 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Такую цифру озвучил директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин.
По его данным, на территории агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район) действует 119 маршрутов.
«На что чаще жалуются пассажиры? На то, что не работают терминалы и валидаторы; на требования водителей оплатить проезд “на карту по номеру телефона”; грязь и повреждения в салоне; проезд мимо остановок; срывы рейсов утром и вечером; в салоне жара — летом, холод — зимой», — перечислил спикер.
Тюрин отметил, что за это и другие нарушения условий контрактов перевозчики за три квартала текущего года оштрафованы более чем на 77 млн рублей.
Вместе с тем, добавил он, за девять месяцев текущего года выявлен 1 451 пассажир, не оплативший проезд, а число составленных на «зайцев» административных протоколов увеличилось в три раза — до 167.