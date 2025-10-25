Пермский владелец затонувшего танкера оспаривает взыскание 49,46 млрд рублей

В августе Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил соответствующие требования к обществу и компании «Кама-Шиппинг», которая фрахтовала судно. Жалоба зарегистрирована в апелляционной инстанции 6 октября, ее рассмотрение начнется 25 ноября текущего года.