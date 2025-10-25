Поток туристов в Омскую область достигнет 1 миллиона по итогам 2025 года

В пятницу, 24 октября, на заседании Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» омский губернатор Виталий Хоценко обсудил с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым и другими участниками в том числе и туризм в Сибири. В частности, он сообщил, что по итогам текущего года количество посетивших Омскую область туристов дойдет до одного миллиона.
Таким образом, уже сейчас число туристов в этом году очень близко к цифре в 1 миллион. Губернатор уточнил, что их поток в регион вырос вдвое за последние несколько лет. Он добавил, что в последние годы в Омске открылись новые современные гостиницы, развивается загородный отдых, появляются комплексные объекты досуга.
Полпред президента Анатолий Серышев отметил, что туризм становится приоритетной отраслью экономики, Сибирь в итоге привлекает все больше путешественников. Так что важно и далее повышать качество инфраструктуры, уровень сервиса и комфорта.
Также Серышев вместе с сибирскими губернаторами посетил Парк Победы, где возложил цветы к Вечному огню, почтив память защитников Родины.
Ранее мы уже писали, что на этом же заседании Виталий Хоценко рассказал об успешном опыте региона в ведении сельского хозяйства.