Бетонные плиты заменили вдоль трамвайных путей на Глазковском мосту в Иркутске

IrkutskMedia, 25 октября. Замену восьми бетонных плит произвели вдоль трамвайных путей на Глазковском мосту в Иркутске. Работы проводила бригада МУП «Служба эксплуатации мостов» накануне, 24 октября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Мероприятия выполнялись в ночное время, когда движение трамваев прекращено, что позволило провести замену плит максимально быстро и безопасно. Все поврежденные элементы были оперативно убраны, движение по мосту восстановлено. Напомню, что за летний период мы заменили порядка 150 плит на различных участках города», — сообщил руководитель предприятия Андрей Пономарев.
Кроме того, МУП «Иркутскавтодор» продолжает проводить ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. Так, работы выполнены на участках улиц: Ширямова, Цимлянская, Мало-Якутская, Волжская, 1-я Советская, Карла Либкнехта, Лыткина, Блюхера, Лермонтова, Трактовая, Чехова, Лопатина, Тимирязева, Коммунистическая, Депутатская и Лызина. Кроме того, асфальтовыми картами обновлено дорожное покрытие на улицах: Сергеева, Пискунова и Депутатская.