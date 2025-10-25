Бетонные плиты заменили вдоль трамвайных путей на Глазковском мосту в Иркутске

«Мероприятия выполнялись в ночное время, когда движение трамваев прекращено, что позволило провести замену плит максимально быстро и безопасно. Все поврежденные элементы были оперативно убраны, движение по мосту восстановлено. Напомню, что за летний период мы заменили порядка 150 плит на различных участках города», — сообщил руководитель предприятия Андрей Пономарев.