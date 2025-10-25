Более 1,6 тысячи фур ждут выезда из Беларуси в Литву

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Более 1,6 тысячи большегрузных автомобилей зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Беларуси в Литву в двух пунктах пропуска, работа которых приостановлена литовской стороной, сообщил Государственный таможенный комитет республики.
«Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в пропуска уже зарегистрировано свыше 1600 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
В ГТК напомнили, что со вчерашнего вечера транспорт не оформляется в пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») и «Шальничинкай» («Бенякони»). Ожидается, что движение в них будет открыто в 12:00 субботы.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 24 октября сообщила, что власти приняли решение временно закрыть оба пункта пропуска на границе с Беларусью. По ее словам, это было сделано для обеспечения национальной безопасности в связи с массовым запуском контрабандистами метеозондов с сопредельной территории.
На текущей неделе Литва уже закрывала движение в «Мядининкай» и «Шальчинкай» тоже по причине запуска контрабандных воздушных зондов из Беларуси в ночное время.
