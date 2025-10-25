Более 1,6 тысячи фур ждут выезда из Беларуси в Литву

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 24 октября сообщила, что власти приняли решение временно закрыть оба пункта пропуска на границе с Беларусью. По ее словам, это было сделано для обеспечения национальной безопасности в связи с массовым запуском контрабандистами метеозондов с сопредельной территории.