В Татарстане насчитывается свыше 40 тысяч вакансий

Вакансии также представлены в здравоохранении, образовании, науке, культуре и государственной службе, где доступно 4,4 тыс. рабочих мест, что составляет 11% от общего числа. В продажах, бытовом обслуживании и услугах населению открыто 3 тыс. вакансий (7,4%), а на транспорте — 1,4 тыс. (3,5%). В сельском хозяйстве, экологии и ветеринарии предлагают 0,7 тыс. рабочих мест (1,8%), а в сфере информационных технологий, телекоммуникации и связи — 0,2 тыс. (0,5%).