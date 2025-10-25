Дмитриев: у России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Комментируя в соцсети X* публикацию, в которой говорится, что соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%, он подчеркнул, что факты важны для опровержения ложных утверждений. «У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», — отметил Дмитриев.