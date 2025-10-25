Дмитриев: у России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Россия имеет одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Комментируя в соцсети X* публикацию, в которой говорится, что соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%, он подчеркнул, что факты важны для опровержения ложных утверждений. «У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», — отметил Дмитриев.
Так, для сравнения, у Италии соотношение госдолга к ВВП составляет 137%, у Франции — 111%, у Испании — 108%, у Великобритании — 101%, у Германии — 64%, у Польши — 51%, а у Турции — 29%.
Ранее сообщалось, что Польша, Румыния и Финляндия быстрее всех в Евросоюзе наращивают госдолг.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что мировая экономика развивается по негативному сценарию.
