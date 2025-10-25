Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: у России одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет низкое соотношение госдолга к ВВП.

Источник: Аргументы и факты

Россия имеет одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Комментируя в соцсети X* публикацию, в которой говорится, что соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%, он подчеркнул, что факты важны для опровержения ложных утверждений. «У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире», — отметил Дмитриев.

Так, для сравнения, у Италии соотношение госдолга к ВВП составляет 137%, у Франции — 111%, у Испании — 108%, у Великобритании — 101%, у Германии — 64%, у Польши — 51%, а у Турции — 29%.

Ранее сообщалось, что Польша, Румыния и Финляндия быстрее всех в Евросоюзе наращивают госдолг.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что мировая экономика развивается по негативному сценарию.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генеральной прокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше