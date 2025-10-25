Ричмонд
В Прикамье детский лагерь заплатит более 100 тысяч рублей за сорванный отдых

Суд удовлетворил иск к лагерю «Огонек ПМ» в Пермском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье суд удовлетворил иск краевого управления Роспотребнадзора к детскому оздоровительному лагерю «Огонек ПМ». Надзорный орган рассмотрел обращение родителей за сорванный отдых ребенка.

Они предъявили законные требования за неоказание заявленного качества услуг в детском лагере на территории деревни Малый Буртым Лобановского сельского поселения.

Мировой судья вынес решение о частичном удовлетворении требований. Он возложил обязанность вернуть 33 тыс. руб., выплатить неустойку за несоблюдение срока удовлетворения требования потребителя 33 тыс. руб., компенсацию морального вреда 2 тыс. руб. и штраф 34 тыс. руб.

Роспотребнадзор изначально заявил требование о компенсации морального вреда в размере 20 тыс. руб.