Нацбанк показал новые монеты номиналом 1 и 20 рублей в Беларуси

Нацбанк Беларуси выпустил новые монеты номиналом 1 и 20 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк показал новые монеты номиналом 1 и 20 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка.

В финансовом учреждении отметили, что 28 октября, во вторник, в продажу поступят памятные монеты «Аўгустоўскі канал. 200 гадоў». Монеты выполнены в двух вариантах: медно-никелевая номиналом 1 рубль выпущена тиражом 5000, а серебряная номиналом 20 рублей — тиражом 2000.

Нацбанк Беларуси выпустил новые монеты номиналом 1 и 20 рублей. Фото: nbrb.by.

Стоимость медно-никелевой монеты составит 50 рублей, а серебряная будет стоит 320 рублей. Купить памятные монеты можно будет в Минске по улице Толстого, 6.

Тем временем крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября.

Кроме того, белорусский банк сделал заявление о своей работе после попадания под санкции ЕС.

Ранее Белстат назвал сферу с самой средней высокой зарплатой в Беларуси в 5897 рублей.