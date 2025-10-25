Нацбанк показал новые монеты номиналом 1 и 20 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка.
В финансовом учреждении отметили, что 28 октября, во вторник, в продажу поступят памятные монеты «Аўгустоўскі канал. 200 гадоў». Монеты выполнены в двух вариантах: медно-никелевая номиналом 1 рубль выпущена тиражом 5000, а серебряная номиналом 20 рублей — тиражом 2000.
Нацбанк Беларуси выпустил новые монеты номиналом 1 и 20 рублей. Фото: nbrb.by.
Стоимость медно-никелевой монеты составит 50 рублей, а серебряная будет стоит 320 рублей. Купить памятные монеты можно будет в Минске по улице Толстого, 6.
Тем временем крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября.
Кроме того, белорусский банк сделал заявление о своей работе после попадания под санкции ЕС.
Ранее Белстат назвал сферу с самой средней высокой зарплатой в Беларуси в 5897 рублей.