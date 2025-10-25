Нацбанк показал новые монеты номиналом 1 и 20 рублей в Беларуси

В финансовом учреждении отметили, что 28 октября, во вторник, в продажу поступят памятные монеты «Аўгустоўскі канал. 200 гадоў». Монеты выполнены в двух вариантах: медно-никелевая номиналом 1 рубль выпущена тиражом 5000, а серебряная номиналом 20 рублей — тиражом 2000.