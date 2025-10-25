Расходы бюджета Иркутской области в 2026 году превысят доходы почти на 25 млрд рублей

По ее словам, серьезная часть расходов — более 60% — по-прежнему направляется на финансирование социальной сферы. В 2026 году объем расходов составит около 189 млрд рублей, в 2027-м — примерно 191 млрд рублей, в 2028-м — в районе 189,5 млрд рублей. Около 99% всех расходов бюджета региона направят на финансовое обеспечение 25 госпрограмм области. При формировании основных параметров бюджета учитывался прогноз социально-экономического развития региона, также утвержденного в ходе заседания.