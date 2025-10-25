Расходы бюджета Иркутской области в 2026 году превысят доходы почти на 25 млрд рублей

IrkutskMedia, 25 октября. Основные параметры бюджета Иркутской области на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов утвердили в правительстве региона. Заседание прошло под руководством первого замглавы кабмина Приангарья Андрея Соковикова. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.
По словам Андрея Соковикова, проект закона о бюджете вносится в Заксобрание области. В дальнейшем в данный документ будут внесены поправки в ходе уточнения федерального финансирования. Исполняющая обязанности министра финансов региона Екатерина Багайникова представила основные параметры бюджета. Так, в 2026 году бюджетные доходы планируются в размере 275,1 млрд рублей, расходы — около 300 млрд рублей. Предварительно, доходы 2027 года составят 296,2 млрд рублей, расходы — 322,1 млрд рублей, в 2028-м — 302,1 млрд и 324,2 млрд рублей соответственно.
«Основными приоритетами при формировании бюджета являлись безусловная социальная поддержка отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семей, достижение национальных целей развития через реализацию региональных проектов, сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутской области», — сообщила Екатерина Багайникова.
По ее словам, серьезная часть расходов — более 60% — по-прежнему направляется на финансирование социальной сферы. В 2026 году объем расходов составит около 189 млрд рублей, в 2027-м — примерно 191 млрд рублей, в 2028-м — в районе 189,5 млрд рублей. Около 99% всех расходов бюджета региона направят на финансовое обеспечение 25 госпрограмм области. При формировании основных параметров бюджета учитывался прогноз социально-экономического развития региона, также утвержденного в ходе заседания.
