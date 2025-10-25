Ричмонд
В Краснодаре прокуратура вернула государству гектар элитной земли на берегу озера

Суд вернул в собственность региона земельный участок, расположенный вблизи озера Старая Кубань.

Источник: РИА "Новости"

По информации прокуратуры Краснодарского края, стоимость этого участка, еще в 2008 году незаконно выбывшего из собственности региона, превышает 83 миллиона рублей. Это выяснилось в ходе проведенной проверки.

«В 2008 году ООО “Спортивный клуб водных видов спорта” (в настоящее время общество ликвидировано) с нарушением установленных законодательством процедур получило расположенный на ул. Парусной г. Краснодара участок в аренду, а затем зарегистрировало на него право собственности. Компания снесла и сняла с кадастрового учета имевшиеся здания спортивно-оздоровительного комплекса, а в последующем передала земельный участок в собственность другому юридическому лицу, которое предпринимало попытки строительства административно-гостиничного комплекса», — отметили в ведомстве.

По иску прокуратуры об истребовании объекта недвижимости из чужого незаконного владения суд возвратил земельный участок в региональную собственность.