В Краснодаре прокуратура вернула государству гектар элитной земли на берегу озера

«В 2008 году ООО “Спортивный клуб водных видов спорта” (в настоящее время общество ликвидировано) с нарушением установленных законодательством процедур получило расположенный на ул. Парусной г. Краснодара участок в аренду, а затем зарегистрировало на него право собственности. Компания снесла и сняла с кадастрового учета имевшиеся здания спортивно-оздоровительного комплекса, а в последующем передала земельный участок в собственность другому юридическому лицу, которое предпринимало попытки строительства административно-гостиничного комплекса», — отметили в ведомстве.