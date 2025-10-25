В Уфе переделывают пешеходную зону на проспекте Октября

В столице Башкирии продолжают благоустраивать проспект Октября по поручению мэра Ратмира Мавлиева. Рабочие приступили к ремонту участка от фонтана «Мальчик с кураем» до улицы Шафиева. В частности, строители переделывают пешеходную зону, которая местами пересекается с парковкой и проезжей частью.
«Подрядная организация уже приступила к выполнению работ. Обсудили детали благоустройства и поэтапный план. В этом году планируется завершить часть работ, а оставшиеся — выполнить в следующем. На время проведения ремонта возможны временные неудобства для горожан. Просим отнестись с пониманием — совсем скоро здесь станет гораздо удобнее, уютнее и красивее», — уточнил глава администрации Октябрьского район Уфы Антон Тарасов.
Ранее ИА «Башинформ» сообщало о восстановлении живой изгороди на проспекте Октября.