В Уфе переделывают пешеходную зону на проспекте Октября

«Подрядная организация уже приступила к выполнению работ. Обсудили детали благоустройства и поэтапный план. В этом году планируется завершить часть работ, а оставшиеся — выполнить в следующем. На время проведения ремонта возможны временные неудобства для горожан. Просим отнестись с пониманием — совсем скоро здесь станет гораздо удобнее, уютнее и красивее», — уточнил глава администрации Октябрьского район Уфы Антон Тарасов.