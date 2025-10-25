С компании по вывозу мусора требуют 1,8 млн рублей за ущерб почве на улице Туруханской в Калининграде

С компании по вывозу мусора требуют 1,8 миллиона рублей за ущерб почве на улице Туруханской в Калининграде. Об этом сообщили в телеграм-канале Росприроднадзора.
ООО «Кристалл» привлекли к административной ответственности. Компания занимается перегрузкой отходов на площадке на улице Туруханской. Летом 2025 года в Росприроднадзор поступило много жалоб от жителей на навалы мусора и неприятный запах на объекте.
«По требованию прокуратуры Росприроднадзор провёл проверку. Результаты проб почвы показали превышения по металлам и нефтепродуктам. Более того, компания не разработала проект рекультивации земель и не провела саму рекультивацию», — говорится в сообщении.
Экологический ущерб составил более 1,8 миллиона рублей. Компании выдали предписание об устранении нарушений.
Ранее сообщали, что на улице Туруханской в Калининграде обещали привести в порядок станцию перегрузки твёрдых коммунальных отходов. Владелец должен был установить новые ограждения по периметру территории, отремонтировать дорогу, обеспечить подъезды с твёрдым покрытием, настроить систему взвешивания отходов и принять дополнительные меры для отпугивания птиц.
Станцию на улице Туруханской используют для разгрузки, временного накопления и погрузки ТКО, собранных в Ленинградском районе. Ранее местные жители жаловались на скоплением птиц и грызунов на площадке, а также на вонь.