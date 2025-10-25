«Это достаточно большие расходы». Мингорсовет сказал, сколько тратят на транспорт в Минске

Власти Минска сказали, сколько денег из бюджета выделяют на транспорт в Минске. Подробности сообщил глава Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.
Глава Мингорсовета отметил, что транспорт является кровеносной системой, обеспечивающей движение в Минске.
— Потому недаром практически 10% бюджета расходной части города Минска выделяется именно на строительство и на содержание городского транспорта, — сообщил Артем Цуран.
Он заметил, что это достаточно большие расходы, однако Минск целенаправленно их предусматривает для того, чтобы жители могли добираться из дома на работу и обратно, а также комфортно передвигаться.
Цуран обратил внимание, что и далее все усилия будут направлены на то, чтобы развитие и дорожной инфраструктуры, и транспортной складывалось так, чтобы столица оставалась комфортной и удобной для передвижения минчан.
