Молдова существенно снизила тариф на транспортировку природного газа на Украину

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Скидка в тарифе на транспортировку газа на Украину через территорию Молдовы увеличена с 24 октября Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) с 25% до 50%, продлено и действие льготного режима, сообщили в Министерстве энергетики РМ.
НАРЭ продлило срок применения продукта «Маршрут 1», являющегося частью Вертикального газового коридора (трансбалканского, — прим. ред), на шесть месяцев (ноябрь 2025 года — апрель 2026 года), применение 50% скидки на тарифы на транспортировку для ООО «Vestmoldtransgaz» на точках соединения в Каушанах и Гребениках, а также расширение применимости продукта емкости ко всем соответствующим точкам соединения вдоль маршрута", — говорится в информационном сообщении.
Министерство энергетики уточняет, что «было промоутером этого уникального продукта на Вертикальном коридоре», куда, помимо Молдовы, входят Греция, Болгария, Румыния и Украина.
«Таким образом, мы поддерживаем Украину в ее усилиях по закупке газа на холодный сезон в условиях, когда ее критически важная инфраструктура подвергается атакам со стороны России, но также создаем возможности для хранения газа для операторов из Молдовы и других стран Юго-Восточной Европы», — также заявили в Минэнерго.
Продукт предусматривает предоставление скидки на тариф на транспортировку газа в размере 25% в Греции и Болгарии, 50% в Румынии и Молдове и 46% в Украине при условии, что газ транспортируется через ряд специальных пунктов непосредственно в подземные хранилища из Украины.
Госкомпания Energocom первой использовала этот маршрут в коммерческом режиме, транспортируя сжиженный природный газ из СШа через терминал СПГ в Александруполисе в Греции, уточнили в министерстве. Ведомство подчеркивает, что с увеличением объемов газа, идущего транзитом через Республику Молдова, «будут созданы условия для общего снижения тарифа на транспортировку».