Литва, закрывая границу с Белоруссией, задерживает доставку грузов в Калининград — президент БДК

Решение Литвы закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией создаёт дополнительные трудности в доставке грузов в Калининградскую область. Об этом в субботу, 25 октября, заявил корреспонденту «Клопс» президент Балтийского делового Клуба, руководитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз.
По его словам, в настоящее время основной транзит в Калининградскую область по-прежнему идёт через Литву.
«У водителей либо ещё остались шенгенские визы, либо они въезжают в Литву по упрощённым транзитным документам, — подчеркнул Сергей Гоз. — Те водители, кто двигаются по шенгенским визам, могут поехать через Латвию. Хотя там, конечно, свои особенности — эта страна тоже не особо к нам благосклонна. А вот те водители, кто везёт грузы по упрощённому транзитному документу, они по нему через Латвию идти не могут. Я не думаю, что такие перекрытия КПП надолго. Но тем не менее, это создаёт дополнительные трудности для транзита грузов, время доставки увеличивается».
Президент Балтийского делового Клуба выразил надежду, что когда вновь начнёт курсировать паром «Антей», он начнёт нивелировать риски, связанные с транзитом по Литве.
«Единственное, здесь также вопрос возникающих затрат, — отметил Сергей Гоз. — Это или стоимость доставки, или опять же временные издержки. Но это наша действительность и мы вынуждены жить в ней и перестраиваться в зависимости от ситуации».
На границе Белоруссии с Литвой скопилось более 1 600 грузовиков, которые не могут проехать в балтийскую республику.