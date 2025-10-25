Литва, закрывая границу с Белоруссией, задерживает доставку грузов в Калининград — президент БДК

«У водителей либо ещё остались шенгенские визы, либо они въезжают в Литву по упрощённым транзитным документам, — подчеркнул Сергей Гоз. — Те водители, кто двигаются по шенгенским визам, могут поехать через Латвию. Хотя там, конечно, свои особенности — эта страна тоже не особо к нам благосклонна. А вот те водители, кто везёт грузы по упрощённому транзитному документу, они по нему через Латвию идти не могут. Я не думаю, что такие перекрытия КПП надолго. Но тем не менее, это создаёт дополнительные трудности для транзита грузов, время доставки увеличивается».