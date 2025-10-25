Нижегородскую гостиницу временно закрыли из-за нарушений

Согласно информации, сотрудником ГУ МЧС России по Нижегородской области была проведена внеплановая проверка организации, в результате которой выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, в числе которых — не обеспечена огнестойкость и класс пожарной опасности маршей и площадок основной эвакуационной лестницы.