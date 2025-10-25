Ричмонд
Нижегородскую гостиницу временно закрыли из-за нарушений

Об этом сообщается в телеграм-канале ГУФССП России по Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, сотрудником ГУ МЧС России по Нижегородской области была проведена внеплановая проверка организации, в результате которой выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, в числе которых — не обеспечена огнестойкость и класс пожарной опасности маршей и площадок основной эвакуационной лестницы.

На объекте защиты допускается хранение под лестничным маршем вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов. В жилых помещениях здания допускается применение материалов для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности.

Руководству организации вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, но при повторной проверке установлено, что они так и не исправлены.

Судом было принято решение о признании организации виновной в совершении административного правонарушения по п. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта на 30 суток.

Судебные приставы опечатали входные двери здания.

Теперь на протяжении всего срока судебный пристав будет осуществлять контроль за надлежащим исполнением требований судебного акта.