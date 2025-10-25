Свердловская область станет центром обслуживания самолёта «МС-21»

В Свердловской области будут создавать новый специализированный ангарный комплекс по обслуживанию отечественного пассажирского самолёта «МС-21». Общая его стоимость составит 10 миллиардов рублей, написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.
Партнёром по созданию проекта станет авиакомпания «Уральские авиалинии». Новый комплекс должен стать опорной базой для обслуживания в России отечественных воздушных судов. Общая его площадь планируется на отметке около 15 тысяч квадратных метров. Из них восемь тысяч займёт основной ангар. В нём предстоит производить техническое обслуживание самолётов «МС-21» и ремонт авионики, стоек шасси и компонентов.
Паслер отметил, что также важна подготовка кадров. В сотрудничестве с УрФУ идёт переподготовка технических специалистов. Планируется разместить на Урале тренажёра для пилотов «МС-21». Он позволит готовить лётные экипажи для всех авиакомпаний страны.