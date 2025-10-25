Свердловская область станет центром обслуживания самолёта «МС-21»

Партнёром по созданию проекта станет авиакомпания «Уральские авиалинии». Новый комплекс должен стать опорной базой для обслуживания в России отечественных воздушных судов. Общая его площадь планируется на отметке около 15 тысяч квадратных метров. Из них восемь тысяч займёт основной ангар. В нём предстоит производить техническое обслуживание самолётов «МС-21» и ремонт авионики, стоек шасси и компонентов.