Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Ускорить темп работ и устранить выявленные замечания при строительстве детского садика в Евпатории поручил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что на данный момент строительная готовность дошкольного учебного заведения на 280 мест в районе Мойнакского озера в Евпатории составляет 75 процентов.

«На стройплощадке задействовано 85 рабочих, однако для соблюдения сроков необходимо привлечь дополнительные ресурсы и ускорить темпы работ», — написал он в Telegram.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить своевременное оформление исполнительной технической документации, быстро устранить замечания, выявленные в ходе стройконтроля и наладить работу в информационной системе учета проектов.

«Особое внимание уделить монтажу вентиляционного оборудования, благоустройству территории, установке малых архитектурных форм, лифта и индивидуального теплового пункта. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с графиком и требованиями качества», — акцентировал Гоцанюк.

4 октября на стройплощадке этого детсада было задействовано 110 рабочих. По словам Гоцанюка, этого было недостаточно для соблюдения графика. Тогда он призвал дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели.