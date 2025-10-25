Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться

4 октября на стройплощадке этого детсада было задействовано 110 рабочих. По словам Гоцанюка, этого было недостаточно для соблюдения графика. Тогда он призвал дополнительно привлечь не менее 20 рабочих, чтобы повысить темпы и выйти на плановые показатели.