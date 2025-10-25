В Башкирии в очередной раз поднялись цены на бензин

Резкое повышение стоимости бензина зафиксировано на уфимских заправках компании «Башнефть». Больше всего подорожало дизельное топило — на полтора рубля. Теперь за литр ДЗ придется отдать 69 рублей 4 копейки. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10 копеек и его цена на 25 октября равна 61 рублю 80 копейкам. АИ-92 и ATUM-92 подросли на 15 копеек и теперь стоят 58 рублей и 59 рублей 30 копеек, соответственно.