В Башкирии в очередной раз поднялись цены на бензин

Резкое повышение стоимости бензина зафиксировано на уфимских заправках компании «Башнефть». Больше всего подорожало дизельное топило — на полтора рубля. Теперь за литр ДЗ придется отдать 69 рублей 4 копейки. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10 копеек и его цена на 25 октября равна 61 рублю 80 копейкам. АИ-92 и ATUM-92 подросли на 15 копеек и теперь стоят 58 рублей и 59 рублей 30 копеек, соответственно.
Отметим, что на заправках «Лукойл» в Уфе за бензин марки АИ-92 придется отдать 60 рублей 74 копейки, за АИ-95 — 65 рублей 31 копейку, за АИ-95+ — 67 рублей 88 копеек, АИ-100 — 88 рублей 62 копейки, а дизельное топливо обойдется жителя столицы Башкирии в 72 рубля 39 копеек.
Ранее «Башинформ» писал о повышении цен на топливо 12 октября.