Вице-премьер Петкевич раскрыла, сколько денег собрали на субботнике в Беларуси

Вице-премьер Наталья Петкевич раскрыла, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси 25 октября. Видеофрагмент размещен в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
— По предварительным данным, в субботнике по республике приняло участие порядка 2,3 миллиона человек, заработано примерно 19,4−19,5 миллиона рублей. Это почти на 3 миллиона больше, чем на апрельском субботнике, — уточнила заместитель премьер-министра.
Наталья Петкевич сообщила, что в Год благоустройства было впервые проведено два республиканских субботника за год.
— Очень приятно, что, несмотря на дождливую погоду в Минске и, возможно, в других городах, в этом мероприятии поучаствовало большое количество человек, — акцентировала внимание вице-премьер.
Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси.
Вместе с тем легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в субботнике в Беловежской пуще в Беларуси.
Кроме того, мы узнали, что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.