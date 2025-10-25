Ричмонд
Вице-премьер Петкевич раскрыла, сколько денег собрали на субботнике в Беларуси

Вице-премьер Петкевич: в Беларуси на субботнике собрано около 19,4 — 19,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер Наталья Петкевич раскрыла, сколько денег собрали на республиканском субботнике в Беларуси 25 октября. Видеофрагмент размещен в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

— По предварительным данным, в субботнике по республике приняло участие порядка 2,3 миллиона человек, заработано примерно 19,4−19,5 миллиона рублей. Это почти на 3 миллиона больше, чем на апрельском субботнике, — уточнила заместитель премьер-министра.

Наталья Петкевич сообщила, что в Год благоустройства было впервые проведено два республиканских субботника за год.

— Очень приятно, что, несмотря на дождливую погоду в Минске и, возможно, в других городах, в этом мероприятии поучаствовало большое количество человек, — акцентировала внимание вице-премьер.

Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси.

Вместе с тем легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в субботнике в Беловежской пуще в Беларуси.

Кроме того, мы узнали, что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.