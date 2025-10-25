Ричмонд
Иностранцы тратят 310 долларов на лечение в Беларуси в 2025 году

Стало известно, сколько денег иностранцы тратят на лечение в Беларуси в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы тратят 310 долларов на лечение в Беларуси в 2025 году. Подробности пишет sb.by.

Согласно данным, в 2024 году в белорусских клиниках прошли лечение более 160 тысяч иностранных граждан из 159 стран. Речь идет не про случайных туристов, а про людей, которые обращаются целенаправленно за качественным лечением. В Беларуси за последние пять лет экспорт медицинских услуг увеличился в полтора раза, а число иностранных пациентов — на 34 000.

Так, в Беларусь особенно активно едут из Польши, Литвы, Латвии, а также из России.

«Средний чек на пациента тоже растет: с 260 долларов в 2020 году до 310 в 2025», — отметили в издании.

Иностранцев привлекает высокая квалификация врачей, многие из которых учились и стажировались в ведущих зарубежных клиниках. Кроме того, привлекают современное оборудование и цена, которая в разы ниже, чем в Евросоюзе.

Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси.

Кстати, мы узнали, что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

