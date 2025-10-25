Иностранцы тратят 310 долларов на лечение в Беларуси в 2025 году

Согласно данным, в 2024 году в белорусских клиниках прошли лечение более 160 тысяч иностранных граждан из 159 стран. Речь идет не про случайных туристов, а про людей, которые обращаются целенаправленно за качественным лечением. В Беларуси за последние пять лет экспорт медицинских услуг увеличился в полтора раза, а число иностранных пациентов — на 34 000.