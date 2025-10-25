Во Франции заявили о риске «удушения» экономики страны

Франция может столкнуться с «удушением» экономики из-за растущего государственного долга, заявил управляющий Банком страны Франсуа Вильруа де Гало, пишет La Croix.
«Все (рейтинговые) агентства обеспокоены политической нестабильностью и нашей серьезной проблемой с бюджетом. Нам грозит не банкротство, а постепенное удушение», — заявил собеседник издания.
Франсуа Вильруа де Гало добавил, что медленное угасание экономики Франции происходит из-за растущих процентов по госдолгу. По его словам, в 2020-м они составляли 30 миллиардов в год, а к концу десятилетия могут преодолеть отметку в 100 миллиардов. Это повлечет за собой увеличение процентных ставок как для простых домохозяйств, так и для организаций. Он подчеркнул, что такие проблемы негативно отражаются на авторитете Франции.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Франции из-за госдолга.