Франсуа Вильруа де Гало добавил, что медленное угасание экономики Франции происходит из-за растущих процентов по госдолгу. По его словам, в 2020-м они составляли 30 миллиардов в год, а к концу десятилетия могут преодолеть отметку в 100 миллиардов. Это повлечет за собой увеличение процентных ставок как для простых домохозяйств, так и для организаций. Он подчеркнул, что такие проблемы негативно отражаются на авторитете Франции.