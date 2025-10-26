Ричмонд
Озвучен список компаний и жителей Приморья, попавших под новые санкции ЕС

В их числе ДВМП и Свободный порт Владивосток.

Источник: администрация Владивостока

Дальневосточное морское пароходство и преференционная территория для бизнеса Свободный порт Владивосток попали в очередной, 19 по счету пакет санкций против российских компаний, который принял на этой неделе Евросоюз.

Свободный порт Владивосток — это территория, где поддерживают предприятия малого и среднего бизнеса. Им предоставлены налоговые, таможенные и страховые льготы. Режим СПВ распространяется практически на несколько муниципалитетов Приморья (Владивосток, Артем, Находка, Большой Камень и другие), а также Ванино в Хабаровском крае, Корсаков на Сахалине, Певек на Чукотке и Петропавловск-Камчатский. В настоящий момент резидентами СПВ реализуется на территориях более двух тысяч проектов на общую сумму 650 миллиардов рублей.

Дальневосточное морское пароходство — одна из крупнейших судоходных компаний в России, головной офис которой располагается во Владивостоке.

В пресс-службе компании FESCO (в неё входит ДВМП) уже сообщили, что «санкции существенно не повлияют на основную деятельность группы». По информации пресс-службы, все работает в штатном режиме. А основная деятельность связана в внутрироссийскими перевозками или работой с дружественными странами.

Также в список санкции ЕС попал директор ПАО «Дальприбор» Роман Титков. Еврочиновники посчитали, что компания работает в структуре российского ВПК.

Кроме того, под санкции попал и бывший ректор ДВФУ Никита Анисимов. В его случае причиной названа поддержка государственной линии России и тот факт, что ранее Анисимов был награжден медалью Минобороны РФ.

