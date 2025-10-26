Озвучен список компаний и жителей Приморья, попавших под новые санкции ЕС

Свободный порт Владивосток — это территория, где поддерживают предприятия малого и среднего бизнеса. Им предоставлены налоговые, таможенные и страховые льготы. Режим СПВ распространяется практически на несколько муниципалитетов Приморья (Владивосток, Артем, Находка, Большой Камень и другие), а также Ванино в Хабаровском крае, Корсаков на Сахалине, Певек на Чукотке и Петропавловск-Камчатский. В настоящий момент резидентами СПВ реализуется на территориях более двух тысяч проектов на общую сумму 650 миллиардов рублей.