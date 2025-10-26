Ричмонд
Посол Зиновьев: участие Южной Кореи в освоении Севморпути зависит от России

Посол РФ в Сеуле отметил, что без России сотрудничать в сфере освоения Севморпути невозможно.

Источник: Аргументы и факты

Россия играет ключевую роль в освоении Северного морского пути (СМП) и от неё зависит успешное участие Республики Корея в использовании этого судоходного маршрута, заявил журналистам посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Ключ к успешной реализации замыслов об активном участии Республики Корея в использовании и освоении СМП находится у России, и возможность какой-то кооперации зависит от конструктивного подхода к этой теме с обеих сторон», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил, что нынешнее правительство указанной азиатской страны демонстрирует «заметный интерес» к Севморпути. Посол уточнил, что Южная Корея включила вопрос об освоении СМП в свой стратегический план «Программа 123». Использование этого маршрута было названо одним из приоритетных направлений внешнеэкономического развития республики.

По словам Зиновьева, факт повышенного интереса Сеула к теме СМП говорит о «стратегическом взгляде» на потенциал экономического развития. Дипломат пояснил, что Севморпуть обладает большими конкурентными преимуществами и в перспективе способен превратиться в ключевую транспортную артерию.

Он подчеркнул, что без России сотрудничать в сфере освоения СМП невозможно. Глава посольства также добавил, что для Южной Кореи «сейчас эта дверь если и не закрыта, то прикрыта».

Напомним, в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин рассказал о реализации масштабного плана развития Севморпути. Он отметил, что Россия активно увеличивает ледокольный флот, модернизирует спутниковые группировки, возводит объекты береговой инфраструктуры, расширяет автомобильные и железнодорожные подходы к морским портам.

