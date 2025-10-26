Под санкции Евросоюза попала прикамская компания «Микродрайв»

Евросоюз включил в 19-й пакет антироссийских санкций 21 человека и более 40 организаций. Об этом говорится в постановлении совета блока, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».
В этом списке оказалась компания «Микродрайв», зарегистрированная в небольшом городе Нытва Пермского края. По данным сайта rusprofile.ru, ее основным видом деятельности является разработка и производство уличных роутеров и встраиваемых систем связи, в том числе обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
