В Крыму сняли лимиты на продажу бензина — топливо есть на 270 заправках

«На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов», — написал он в Telegram.
Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале Правительства Республики Крым, а также на сайте Министерства топлива и энергетики РК, уточнил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.