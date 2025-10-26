Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму сняли лимиты на продажу бензина — топливо есть на 270 заправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму можно купить бензин на 270 автозаправочных станциях полуострова, лимиты и ограничения сняты. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

Источник: Reuters

«На 270 автозаправочных станциях Республики Крым топливо реализуется свободно — без ограничений и лимитов», — написал он в Telegram.

Актуальные адреса АЗС размещены на официальном портале Правительства Республики Крым, а также на сайте Министерства топлива и энергетики РК, уточнил Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.