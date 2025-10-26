На двух омских заправках подорожало топливо

Субботний день 25 октября отметился очередным изменением цен на топливо.
Так, на АЗС «Топлайн» стоимость бензина выросла до 50 копеек. Сильнее всего выросла цена на топливо А-98 — до 78,5 рублей за литр (было 78 рублей). За ним идёт марка А-95 Reactive — +43 копейки (62,18 → 62,61), потом — А-92 Reactive (58,13 → 58,54), дизель (73,27 → 73,57), А-95 (62,18 → 62,31) и A-92 (57,68 → 57,79).
Изменились цены и на сети заправок «Газпромнефть». Единственное подорожавшее топливо — дизельное (72,93 → 72,98), а вот марки А-92, А-95 и G-95, напротив, упали в цене. Бензин марки А-92 упал в цене на 20 копеек (57,45 → 57,25), марки А-95 (62,21 → 61,76) и G-95 (63,51 → 63,06) — на 45 копеек оба.