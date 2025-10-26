На двух омских заправках подорожало топливо

Так, на АЗС «Топлайн» стоимость бензина выросла до 50 копеек. Сильнее всего выросла цена на топливо А-98 — до 78,5 рублей за литр (было 78 рублей). За ним идёт марка А-95 Reactive — +43 копейки (62,18 → 62,61), потом — А-92 Reactive (58,13 → 58,54), дизель (73,27 → 73,57), А-95 (62,18 → 62,31) и A-92 (57,68 → 57,79).