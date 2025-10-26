На Урале построят ангарный комплекс для обслуживания МС-21 за 10 млрд рублей

«Этот амбициозный проект станет опорной базой для обслуживания отечественных воздушных судов в стране. Важным направлением развития является и подготовка кадров. В планах — размещение на Урале тренажера для пилотов МС-21, что позволит готовить летные экипажи не только для своих нужд, но и для других авиакомпаний страны. Это напрямую отвечает государственной задаче по подготовке технических и инженерных специалистов, в том числе в такой высокотехнологичной отрасли, как авиационная. Уверен в его успешной реализации», — подчеркнул Денис Паслер.