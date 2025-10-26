На Урале построят ангарный комплекс для обслуживания МС-21 за 10 млрд рублей

IrkutskMedia, 26 октября. «Уральские авиалинии» построят новый специализированный ангарный комплекс для обслуживания МС-21 в Свердловской области. Об этом по итогам встречи с генеральным директором авиакомпании Кириллом Скуратовым сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем тг-канале (18+). Объем инвестиций в проект составит свыше 10 млрд руб.
Общая площадь комплекса составит около 15 тысяч кв. метров, из которых 8 тысяч кв. метров займет ангар, а 6 тысяч кв. метров — складские помещения. На базе ангара будут проводить техническое обслуживание МС-21, ремонт стоек шасси, компонентов и авионики.
«Этот амбициозный проект станет опорной базой для обслуживания отечественных воздушных судов в стране. Важным направлением развития является и подготовка кадров. В планах — размещение на Урале тренажера для пилотов МС-21, что позволит готовить летные экипажи не только для своих нужд, но и для других авиакомпаний страны. Это напрямую отвечает государственной задаче по подготовке технических и инженерных специалистов, в том числе в такой высокотехнологичной отрасли, как авиационная. Уверен в его успешной реализации», — подчеркнул Денис Паслер.
Губернатор уточнил, что сейчас в сотрудничестве с Уральским федеральным университетом уже ведется переподготовка технических специалистов.
