Салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля. МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами

Меню впечатляет разнообразием и ценами. Например, работникам предлагается несколько видов салатов. Так, «Салат из белокочанной капусты с редисом и свежим огурцом с маслом растительным» стоит 49 копеек за 100 граммов. А «Салат мясной с говядиной с майонезом (из говядины собственных ферм)» обойдется в 1 рубль 26 копеек. Есть и другие варианты.