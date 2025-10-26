Салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля. МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович побывал с рабочей поездкой в Витебской области, сообщили в министерстве. Во время поездки Карпович не только провел встречу с коллективом «Витебской бройлерной птицефабрики», но и посетил столовую.
Меню впечатляет разнообразием и ценами. Например, работникам предлагается несколько видов салатов. Так, «Салат из белокочанной капусты с редисом и свежим огурцом с маслом растительным» стоит 49 копеек за 100 граммов. А «Салат мясной с говядиной с майонезом (из говядины собственных ферм)» обойдется в 1 рубль 26 копеек. Есть и другие варианты.
Меню радует глаз. Фото: mart.gov.by.
Предлагается на выбор и несколько видов супов. «Суп молочный с манными клецками» стоит 47 копеек за 250 гр. А, например, «Суп-пюре из цветной капусты и капусты брокколи» обойдется в 1 рубль 17 копеек.
На второе можно было выбрать из восьми горячих блюд. Например, «Запеканку из творога со сметаной» (150/25 гр.) за 1 рубль 95 копеек или «Шницель из свинины натуральный рубленый» (75 гр.) за 1 рубль 31 копейку. «Кнели из мяса птицы с рисом в сметанно-томатном соусе» (100/50 гр.) стоят 89 копеек, а «Курица по-княжески» (230 гр.) — 3 рубля 23 копейки.
На гарнир можно было выбрать «Картофельное пюре» (150 гр.) за 78 копеек, «Фасоль отварную с томатом и луком» за 98 копеек или «Овсяную кашу» за 22 копейки.
На сладкое — «Компот из свежих яблок» (200 гр.) за 21 копейку.
Выходит, что самый дешевый обед (от салата до компота) обойдется в 2 рубля 28 копеек, а самый дорогой в 6 рублей 85 копеек.
