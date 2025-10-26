Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске на АЗС выросли цены на бензин

Топливо подорожало на 40 копеек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Воскресным утром автомобилисты в Братске были удивлены, увидев новые цены на табло АЗС. По последним данным Иркутскстата подорожали АИ-92-й и 95-й, причем сразу на 40 копеек.

Теперь за литр 92-го бензина водителям придется заплатить 61,45 рубля. А АИ-95-й теперь стоит 64,90 рубля.

Цена на дизельное топливо варьируется от 77,33 рубля до 79,33 рубля. Примечательно, что неделю назад стоимость на бензин уже увеличивалась на 15 копеек.

Напомним, что в Иркутской области сейчас наблюдается дефицит топлива. Власти региона объясняют это тем, что производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют потребностям рынка в бензинах АИ-92 и АИ-95. К этому добавляется рост оптовых цен на топливо.