В Братске на АЗС выросли цены на бензин

Напомним, что в Иркутской области сейчас наблюдается дефицит топлива. Власти региона объясняют это тем, что производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют потребностям рынка в бензинах АИ-92 и АИ-95. К этому добавляется рост оптовых цен на топливо.