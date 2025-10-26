В Братске на АЗС выросли цены на бензин

Воскресным утром автомобилисты в Братске были удивлены, увидев новые цены на табло АЗС. По последним данным Иркутскстата подорожали АИ-92-й и 95-й, причем сразу на 40 копеек.
Теперь за литр 92-го бензина водителям придется заплатить 61,45 рубля. А АИ-95-й теперь стоит 64,90 рубля.
Цена на дизельное топливо варьируется от 77,33 рубля до 79,33 рубля. Примечательно, что неделю назад стоимость на бензин уже увеличивалась на 15 копеек.
Напомним, что в Иркутской области сейчас наблюдается дефицит топлива. Власти региона объясняют это тем, что производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют потребностям рынка в бензинах АИ-92 и АИ-95. К этому добавляется рост оптовых цен на топливо.