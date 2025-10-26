Ричмонд
Северные районы Красноярского края запаслись топливом на весь отопительный сезон

В Красноярском крае завершён северный завоз топлива и энергоресурсов.

Источник: пресс-служба администрации Эвенкийского муниципального округа

В Красноярском крае доставили 180 тысяч тонн топлива в северные территории. Об этом рассказали в краевом правительстве.

За период речной навигации в Таймыр, Эвенкию, Туруханский, Северо-Енисейский, Мотыгинский, Енисейский и Кежемский округа доставили свыше 145 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Ещё около 35 тысяч тонн топлива поступило в отдалённые посёлки по зимним автодорогам.

К 24 октября северные районы края полностью обеспечены дизельным топливом, углём, керосином и маслами. Новые поставки начнутся после открытия зимников.

В краевом агентстве по развитию северных территорий отметили, что подготовка к следующему завозу уже началась, чтобы поставки в 2026 году также прошли без сбоев и задержек.