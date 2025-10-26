Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку

«Многие знают об основном сроке исковой давности — три года — и считают, что если три года прошло, то уже все безопасно и никаких судебных споров не может быть. Но есть нюансы: срок считается не с момента сделки, а с момента, как лицо, чьи права нарушены, узнало об этом. А учитывая, что у человека имеется психическое заболевание, узнать он может в любой момент в силу своего недуга. Поэтому трехлетний срок не гарантирует на 100%, что ваша сделка не будет оспорена», — пояснила адвокат.