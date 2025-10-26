Новые резиденты пополнят копилку ОЭЗ «Кулибин»

Новые резиденты совсем скоро пополнят копилку особой экономической зоны «Кулибин». Экспертный совет одобрил реализацию четырех проектов с общим объемом инвестиций более трех с половиной миллиардов рублей. Речь идет о производствах, затрагивающих строительную отрасль, нефтехимическую промышленность, а также создание электронных автокомпонентов и изделий для пищевой промышленности. Всю необходимую поддержку в реализации новых проектов окажет Корпорация развития региона. На сегодня в ОЭЗ «Кулибин» в общей сложности заявлено почти 50 разнопрофильных производств.
Игорь Ищенко — генеральный директор «Корпорации развития Нижегородской области»:
«Для нас любой инвестор — ценен. Мы видим, что у этих инвесторов есть главное. Не просто желание. Подтвержденные возможности для выхода в строительный цикл, выход на готовую продукцию. Половина из сегодняшних заявителей готовы начать свое производство уже следующим годом. Для нас — это бесценно».