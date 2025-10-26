Новые резиденты пополнят копилку ОЭЗ «Кулибин»

«Для нас любой инвестор — ценен. Мы видим, что у этих инвесторов есть главное. Не просто желание. Подтвержденные возможности для выхода в строительный цикл, выход на готовую продукцию. Половина из сегодняшних заявителей готовы начать свое производство уже следующим годом. Для нас — это бесценно».