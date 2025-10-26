Ричмонд
Правила обработки вагонов изменились в Беларуси

Минсельхозпрод принял решение о ветеринарно-санитарных правилах обработки вагонов.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод Беларуси актуализировал ветеринарно-санитарные правила обработки вагонов, об этом говорится в постановлении от 23 июля 2025 года № 63, оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, правила устанавливают обязательные для соблюдения требования к безопасности работ и услуг. Они связаны с перемещением живых животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок. А еще других видов товаров, которые контролируются ветеринарными службами, в железнодорожных крытых, специализированных, изотермических вагонах, рефрижераторных секциях, контейнерах и других видах подвижного состава железнодорожного транспорта.

Это делается для обеспечения ветеринарного благополучия посредством ветеринарно-санитарной обработки вагонов перед погрузкой экспортных и после выгрузки импортных подконтрольных ветеринарам товаров.

Обработка вагонов проводится на дезинфекционно-промывочной станции под контролем специалистов ветеринарной службы. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее мы писали, что ГАИ Беларуси предлагает оборудовать автобусы и маршрутки видеонаблюдением.

Еще «Белнефтехим» решил, от чего откажется при появлении очередей на заправках.

Узнайте, как белорусы 80 лет назад участвовали в основании ООН и сделали первые шаги в мировой политике: «Я написал на листке бумаги: Белорашен Совьет Сошиалист Рипаблик».

Прочитайте, что в день 35-летия «Поля чудес» вспомнили его участников из Беларуси, а еще о белорусских корнях Леонида Якубовича: «Машина мне не нужна, я езжу на “ровары”.

