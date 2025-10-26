Правила обработки вагонов изменились в Беларуси

Таким образом, правила устанавливают обязательные для соблюдения требования к безопасности работ и услуг. Они связаны с перемещением живых животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок. А еще других видов товаров, которые контролируются ветеринарными службами, в железнодорожных крытых, специализированных, изотермических вагонах, рефрижераторных секциях, контейнерах и других видах подвижного состава железнодорожного транспорта.