Правила обработки вагонов изменились в Беларуси

Минсельхозпрод Беларуси актуализировал ветеринарно-санитарные правила обработки вагонов, об этом говорится в постановлении от 23 июля 2025 года № 63, оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Таким образом, правила устанавливают обязательные для соблюдения требования к безопасности работ и услуг. Они связаны с перемещением живых животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок. А еще других видов товаров, которые контролируются ветеринарными службами, в железнодорожных крытых, специализированных, изотермических вагонах, рефрижераторных секциях, контейнерах и других видах подвижного состава железнодорожного транспорта.
Это делается для обеспечения ветеринарного благополучия посредством ветеринарно-санитарной обработки вагонов перед погрузкой экспортных и после выгрузки импортных подконтрольных ветеринарам товаров.
Обработка вагонов проводится на дезинфекционно-промывочной станции под контролем специалистов ветеринарной службы. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
