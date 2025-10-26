В Ростовской области за неделю подорожали мясо и молоко

В этот же период на 2,5 ₽ подорожали колбаса полу копченая и варено копченая 688,6 ₽ до 691 ₽ Прирост составил 2,51 рубля.
В регионе за неделю творог подорожал 1,6 ₽ Цена за кг продукта составляет 464,6 ₽ Пастеризованное молоко прибавило в цене 46 коп. достигнув стоимости 92,6 ₽ за кг. Сыр подорожал на 2,5 ₽: с 930,4 до 932,9 ₽ за кг.
По данным Ростовстата картофель за неделю подорожал на 1,4 ₽ до 45,2 ₽ за кг. Стоимость капусты поднялась с 34,9 по 35,2 ₽ за кг, а лука и моркови — с 43,1 и 43,6 ₽ за кг.
Кроме мяса, молочных продуктов и овощей в Ростовской области за неделю подорожали яблоки (с 118,8 до 120,9 ₽ за кг), подсолнечное масло (с 144,6 до 145,7 ₽ за кг.), соль (до 22,8 ₽), мука (до 49,3 ₽ за кг), гречка (до 61,7 ₽ за кг) и вермишель (до 110,4 ₽ за кг).