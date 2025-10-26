Акмолинская область собрала рекордные 7,6 миллиона тонн зерна

В этом году техника в регионе работала на пределе. На полях — около семи тысяч комбайнов, почти три тысячи жаток и почти пять тысяч грузовиков. Чтобы не терять темпы, аграриям заранее выделили 84 тысячи тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр. Дополнительно выдали 11 тысяч тонн на сушку зерновых и масличных культур.