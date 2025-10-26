В Молдове засуха уничтожила десятки тысяч гектаров подсолнечника и кукурузы: Вопрос компенсаций еще не решён — фермеры в растерянности

Пока ещё и.о. министра сельского хозяйства Катлабуга сообщила, что засуха уничтожила 33 тыс. гектаров посевов, но выплата компенсаций пока под вопросом.
Людмила Катлабуга уточнила, что в Молдове пострадало 17 тыс. га кукурузы и 16 тыс. га подсолнечника. Больше всего потерь зафиксировано в Каушанском, Штефан-Водском и Новоаненском районах.
По словам и.о. министра, вопрос компенсаций пока не решён — всё зависит от позиции парламента и возможной корректировки бюджета.
Судя по всему, ждать придётся долго.