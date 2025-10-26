В Башкирии вновь повысились цены на топливо

На заправках в Башкирии в воскресенье, 26 октября, вновь выросли цены на бензин. Ранее резкое повышение стоимости топлива было зафиксировано на уфимских заправках компании «Башнефть» 25 октября. Так, за литр топлива марки АИ-92 водителям теперь придется заплатить 58,40 рубля (рост составил 40 копеек), за ATUM-92 — 59,70 ₽ (+40), за АИ-95 ATUM — 63,45 ₽ (+40), за АИ-100 — 82,65 ₽ (+50). Стоимость дизтоплива составила 71,40 ₽ (+50).