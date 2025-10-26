В Башкирии вновь повысились цены на топливо

На заправках в Башкирии в воскресенье, 26 октября, вновь выросли цены на бензин. Ранее резкое повышение стоимости топлива было зафиксировано на уфимских заправках компании «Башнефть» 25 октября. Так, за литр топлива марки АИ-92 водителям теперь придется заплатить 58,40 рубля (рост составил 40 копеек), за ATUM-92 — 59,70 ₽ (+40), за АИ-95 ATUM — 63,45 ₽ (+40), за АИ-100 — 82,65 ₽ (+50). Стоимость дизтоплива составила 71,40 ₽ (+50).
Если сравнивать цены с другими компаниями, то, например, на АЗС IRBIS литр АИ-92 стоит 67,99 ₽, АИ-92 XTRim — 68,99 ₽, АИ-95 XTRim — 69,99 ₽ и ДТ — 69,99 рубля.
На АЗС UFAOIL литр АИ-92 Евро обойдется в 58,77 ₽, АИ-92 — в 59,27 ₽, АИ-95 Евро — в 63,47 ₽, АИ-95 — в 63,97 ₽ и ДТ Евро — в 69,97 ₽