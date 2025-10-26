Автобизнес потребовал от властей более прозрачной системы оплаты грузоперевозок

«Сейчас магистральные фуры и перевозчики насыпных грузов часто ездят с перегрузом, разбивая дороги, водители не спят сутками, допускают рискованные обгоны, и все потому, что на это их провоцируют заказчики и сложившаяся система оплаты рейсов», — цитируют Митягина «Известия».
Предложение заключается в том, чтобы ввести единую методику расчётов, включающую почасовую оплату водителей, аналогично принципам работы служб такси. Такой подход позволит снизить аварийность, повысить качество обслуживания клиентов и обеспечить справедливость условий труда для сотрудников транспортных компаний.
