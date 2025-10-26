Северный морской путь. Какими маршрутами отечественные товары идут в страны дальней дуги

После закрытия для Беларуси европейского коридора, по словам гендиректора «Белтаможсервиса», появились проблемы и с финансовой логистикой. «Большое число банков приостановило работу по получению либо направлению денежных средств, но этот вопрос сейчас не стоит остро, он решается. Крупные компании открыли счета в белорусских банках либо мы нашли правильные дешевые решения. Сегодня мы используем основные, наверное, порты Российской Федерации по мультимодальной логистике. Она является основной на сегодняшний момент, потому что доставить товары из Беларуси возможно, только используя в основном российские порты. Это Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток. До этих городов можно доставить и железной дорогой, и автомобильным транспортом, а у каждой из логистических компаний (благо в Беларуси их большое число и конкуренция крайне высокая) есть уже наработанные решения, с помощью которых мы можем доставлять и в Индонезию, и во Вьетнам, и в страны Африки, и в Латинскую Америку», — добавил он.