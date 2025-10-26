Северный морской путь. Какими маршрутами отечественные товары идут в страны дальней дуги

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые востребованные направления поставок белорусских грузов — Россия и Китай. Какие еще направления осваиваются, в эфире телеканала СТВ рассказал гендиректор РУП «Белтаможсервис» Дмитрий Коваленок, сообщает БЕЛТА.
В числе наиболее востребованных направлений, куда поставляются белорусские грузы, руководитель предприятия назвал Россию и Китай. «Дополнительно мы разрабатываем технические и логистические решения по доставке товаров в страны дальней дуги. Да, это происходит совершенно непросто, поскольку у нас нет выхода к морю, мы используем российские порты, но новые экспедиторы, с которыми мы сотрудничаем, могут нам предоставить разные технические решения — в Пакистан, Иран, страны Северной Африки», — рассказал Дмитрий Коваленок.
После закрытия для Беларуси европейского коридора, по словам гендиректора «Белтаможсервиса», появились проблемы и с финансовой логистикой. «Большое число банков приостановило работу по получению либо направлению денежных средств, но этот вопрос сейчас не стоит остро, он решается. Крупные компании открыли счета в белорусских банках либо мы нашли правильные дешевые решения. Сегодня мы используем основные, наверное, порты Российской Федерации по мультимодальной логистике. Она является основной на сегодняшний момент, потому что доставить товары из Беларуси возможно, только используя в основном российские порты. Это Санкт-Петербург, Новороссийск, Владивосток. До этих городов можно доставить и железной дорогой, и автомобильным транспортом, а у каждой из логистических компаний (благо в Беларуси их большое число и конкуренция крайне высокая) есть уже наработанные решения, с помощью которых мы можем доставлять и в Индонезию, и во Вьетнам, и в страны Африки, и в Латинскую Америку», — добавил он.
Дмитрий Коваленок подчеркнул, что логистика может влиять на конечную стоимость товара. «Если мы говорим про сырьевые грузы, в первую очередь наши лесоматериалы либо сырьевые удобрения, то логистика имеет большое значение, и удорожание плеча оказывает влияние на конечную цену конечного покупателя. Если речь идет про товары с высокой добавленной стоимостью, логистика там значительно меньше, и мы можем конкурировать на более интересных условиях. По времени сегодня мы говорим про 60 дней, в среднем это мультимодальный кейс, который может довести товар», — пояснил руководитель предприятия.
Он также отметил, что белорусы осваивают Северный морской путь. Несколько контейнеров поступили из Китая в Беларусь и от отечественных предприятий в КНР. В пути они находятся 40−60 дней в зависимости от времени загрузки. Товары идут через Санкт-Петербург в Циндао. «Большим сдерживающим фактором является временное ограничение данного порта, поскольку он работает с июля по октябрь. Планы к 2030 году — сделать Северный морской путь круглогодичным», — проинформировал Дмитрий Коваленок.
Говоря о проблемах доставки грузов в ЕС, в частности в Польшу, особенно после закрытия границы, гендиректор «Белтаможсервиса» отметил, что белорусская сторона старается найти оптимальные досмотровые решения, например устанавливает дополнительные досмотровые комплексы. «Число пропусков увеличивается. Мы сравниваем прошлую неделю с текущей. Мы со здоровым оптимизмом смотрим на следующую неделю, как это будет отражаться. Но до нормативного числа пропуска мы еще далеко не дотягиваем», — поделился Дмитрий Коваленок. -0-
Скриншоты видео телеканала СТВ.