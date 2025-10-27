Ричмонд
Администрация Уфы сообщила о самых востребованных вакансиях

Сейчас в городе доступны более 12,5 тысячи рабочих мест.

По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как МУП УИТ Уфы — 163 человека, АО «УАП “Гидравлика” — 144 и ООО “Галактика” — 102.

Начальнику отдела капитального строительства предлагают зарплату от 180 до 200 тысяч рублей, ведущему инженеру-проектировщику — от 100 до 120 тысяч рублей, монтажнику — от 100 тысяч рублей, инженеру-схемотехнику — до 80 тысяч рублей.

Телефон «горячей линии» центра занятости населения Уфы +7 (347)251−51−55.

Ранее Уфа заняла первое место по трудоустройству подростков.