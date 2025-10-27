Администрация Уфы сообщила о самых востребованных вакансиях

По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как МУП УИТ Уфы — 163 человека, АО «УАП “Гидравлика” — 144 и ООО “Галактика” — 102.
Начальнику отдела капитального строительства предлагают зарплату от 180 до 200 тысяч рублей, ведущему инженеру-проектировщику — от 100 до 120 тысяч рублей, монтажнику — от 100 тысяч рублей, инженеру-схемотехнику — до 80 тысяч рублей.
Телефон «горячей линии» центра занятости населения Уфы +7 (347)251−51−55.
Ранее Уфа заняла первое место по трудоустройству подростков.